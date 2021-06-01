«Южный газовый коридор» обсудят на 5-м заседании межрегиональных групп TEN-E

БАКУ /Trend/ - Проект «Южного газового коридора», запущенного в конце 2020 года для поставок азербайджанского газа в Европу, будет обсуждаться на 5-м заседании межрегиональных групп TEN-E (Трансъевропейские энергетические сети), передает Trend во вторник со ссылкой на Еврокомиссию.

Обсуждения назначены на 22 июня.

Как отмечается, на 5-м заседании региональных групп TEN-E по газу 21 и 22 июня продолжится процесс определения пятого списка «проектов общего интереса» Европы (PCI). Пройдут встречи с участием членов региональных групп для обсуждения результатов методологии оценки PCI и ранжирования проектов-кандидатов.

Напомним, что в 2019 году проекты, предусматривающие транспортировку азербайджанского газа в Европу, были снова включены в четвертый список PCI: это интерконнектор Греция — Болгария (IGB), поэтапное увеличение мощности кластера в коридоре ROHUAT / BRUA (Болгария - Румыния - Венгрия - Австрия), Транскаспийский газопровод (TCP), «Будущее расширение Южнокавказского газопровода» (SCPFX)] и Трансадриатический трубопровод (TAP).

Отметим, что 31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по «Южному газовому коридору».

Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. После успешного подключения TAP к итальянской газораспределительной сети 15 ноября 2020 года коммерческий природный газ был доставлен из Мелендуньо (Италия) по SNAM Rete Gas (SRG) и из Неа-Месимврия по DESFA в Грецию и Болгарию.

Азербайджан с прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, диверсифицировал свои экспортные возможности.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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