В Казахстане дан старт строительству газоперерабатывающего завода на Кашагане

БАКУ /Trend/ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин в рамках рабочей поездки в Атыраускую область проинспектировал ход реализации крупных инвестиционных проектов в отраслях нефтегазохимии и нефтегазового машиностроения, передает Trend со ссылкой на пресс-службу правительства.

Глава Правительства дал старт строительству газоперерабатывающего завода — установки комплексной подготовки газа — на месторождении Кашаган.

Мощность переработки предприятия составит до 1 млрд куб. м сырого сернистого газа в год, из которого будет производиться 815 млн куб. м товарного и 119 тыс. тонн сжиженного газа, 212 тыс. тонн серы и 35 тыс. тонн газоконденсата.

Ввод в эксплуатацию запланирован в 4 квартале 2023 года. Проект придаст импульс развитию газоперерабатывающей отрасли страны, позволит увеличить уровень добычи нефти на Кашагане до 450 тыс. баррелей в сутки, расширить ресурсную базу для дальнейшей газификации страны и повысить экологичность нефтегазового производства.

На период строительства здесь будет создано до 2500 временных, а в период эксплуатации — 600 постоянных рабочих мест.