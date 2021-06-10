Азербайджан в мае добывал почти 680 тыс. баррелей нефти в сутки

БАКУ /Trend/ - В мае 2021 года суточная добыча нефти (вместе с конденсатом) в Азербайджане составила 674 тысячи баррелей.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Министерство энергетики Азербайджана.

По данным ведомства, из этого объема 586 тысяч баррелей пришлись на сырую нефть, а 88 тысяч баррелей – на конденсат.

Напомним, что в рамках соглашений, принятых на соответствующих заседаниях министров стран ОПЕК+, было определено, что среднесуточная добыча сырой нефти в нашей стране будет сохранена на уровне 603 тысяч баррелей в мае, 610 тысяч баррелей в июне и 620 тысяч баррелей в июле.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

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