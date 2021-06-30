В Азербайджане принято новое решение по тарифам на газ (версия 2)

(первая версия в 16:27)

БАКУ /Trend/ - 30 июня состоялось очередное заседание Тарифного совета Азербайджана, сообщает в среду Trend со ссылкой на Совет.

На заседании было рассмотрено обращение Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) и принято соответствующее решение в связи с регулированием тарифов на природный газ.

Согласно решению, для населения 1200 кубометров в год будут рассчитываться по нынешнему тарифу – 10 гяпиков за кубометр, от 1200 до 2500 кубометров в год – по тарифу 20 гяпиков за кубометр, а выше 2500 кубометров в год – по 25 гяпиков за кубометр.

В сообщении отмечается, что это решение не повлияет на стоимость электроэнергии.

Причиной пересмотра тарифа на газ указывается рост потребления, расширение охвата газоснабжения и рост расходов в результате повышения числа абонентов почти на 18%.

Низкий тариф за газ для населения и рост объема потребления примерно с 1,3 тысячи кубометров до 1,6 тысячи кубометров для каждого абонента в сравнении с 2017 годом, когда в силу вступило последнее тарифное регулирование, а также рост объема общего потребления с 2,7 млрд кубометров до 3,7 млрд кубометров привело к повышению убытка в газоснабжении, который погашается за счет госбюджета.

Отмечается, что повышение тарифов необходимо для улучшения качества обслуживания, устранения зависимости от госбюджета, обеспечения инвестирования, полного погашения расходов на производство и постоянного снабжения потребителей природным газом.

В обсуждениях, проведенных на заседании Тарифного (ценового) совета, были рассмотрены различные предлагаемые варианты повышения тарифа. Предложенные модели были оценены с учетом таких вопросов, как обеспечение устойчивости энергетической безопасности согласно экономической политике государства, целенаправленное и рациональное использование ресурсов, соответствие интересов потребителя и производителя, социальная направленность, поэтапное формирование рыночных отношений в сфере газоснабжения, устранение субсидирования из госбюджета, цены на природный газ в других странах и т.д.