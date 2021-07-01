Подключение к "Южному газовому коридору" является приоритетом для Венгрии - спикер Нацсобрания

БАКУ /Trend/ - Подключение к "Южному газовому коридору" является приоритетом для Венгрии.

Об этом, как сообщает в четверг Trend со ссылкой на венгерские СМИ, сказал спикер Национального собрания Венгрии Ласло Кёвер на встрече с председателем парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой, находящейся в Венгрии с рабочим визитом.

По его словам, Венгрия видит возможности для более тесного сотрудничества с Азербайджаном на основе проектов в таких областях, как сельское хозяйство, управление водными ресурсами, возобновляемые источники энергии, здравоохранение и сектор информационных технологий.

Кёвер отметил, что Азербайджан может сыграть особую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы благодаря проекту "Южного газового коридора": "В целях диверсификации импорта энергетических ресурсов подключение к "Южному газовому коридору" является приоритетом для Венгрии, и мы будем приветствовать азербайджанский газ в нашем энергобалансе с 2023 года".

Отметим, что 31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по «Южному газовому коридору».

Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. После успешного подключения TAP к итальянской газораспределительной сети 15 ноября 2020 года коммерческий природный газ был доставлен из Мелендуньо (Италия) по SNAM Rete Gas (SRG) и из Неа-Месимврия по DESFA в Грецию и Болгарию.

Азербайджан с прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, диверсифицировал свои экспортные возможности.

(Редактор: Натаван Эфендиева)