Назван объем поставки российского дизтоплива SOCAR в Украину

БАКУ /Trend/ - SOCAR New Energy («дочка» Государственной нефтяной компании Азербайджана - SOCAR) поставила в Украину 78,3 тысячи тонн дизельного топлива производства «Роснефти» в июне 2021 года, передает Trend со ссылкой на enkorr.

Как отмечается, 23,4 тысячи тонн из этого обьема было импортировано в адрес SOCAR Energy Ukraine. По 17,7 тысячи тонн и 16,3 тысячи тонн российского дизтоплива получили компании «Бел Петрол Трейдинг» (Motto) и «БРСМ-Нафта» соответственно.

Также 8,1 тысячи тонн было поставлено для WOG и 7,3 тысячи тонн - для компании «Либро Трейдинг». Конечными получателями 2,5 тысячи тонн, двух тысяч тонн и одной тысячи тонн ресурса стали «Мартин Трейд», «БС Ойл» (Unimex) и KLO.

По данным покупателей, весь ресурс идет по спотовым сделкам, TERM-контракты пока не подписаны.

Отметим, что SOCAR осуществляет свою деятельность в Украине через компанию SOCAR Energy Ukraine, которая была создана в декабре 2009 года. Основная деятельность компании заключается в оптовой и розничной продаже нефтепродуктов, оптовой реализации природного газа и авиационного топлива.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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