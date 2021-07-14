Товарооборот между Азербайджаном и США превысил $200 млн

БАКУ /Trend/ - Товарооборот между Азербайджаном и США в январе - мае 2021 года составил 222,41 миллиона долларов, что на 39,2 процента меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК).

Азербайджанский экспорт в США в указанный период составил 29,53 миллиона долларов (рост в 3,8 раза), а импорт из Соединенных Штатов - 192,88 миллиона долларов (сокращение на 46 процентов).

Азербайджан в январе - мае экспортировал в США ненефтяную продукцию на сумму 29,489 миллиона долларов.

По данным ГТК, удельный вес экспорта ненефтяной продукции в США составил 3,2 процента от общего азербайджанского экспорта ненефтяной продукции.

В целом ненефтяной экспорт Азербайджана в январе - мае составил 907,55 миллиона долларов.

Внешнеторговый оборот Азербайджана в 2020 году составил 24,47 миллиарда долларов, что на 26,5 процента меньше, чем в 2019-м.

В структуре внешнеторгового оборота на экспорт пришлись 13,74 миллиарда долларов, что меньше на 30 процентов в годовом исчислении. Удельный вес экспорта во внешнеторговом обороте за год сократился на 2,81 процента - до 56,15 процента.

Азербайджанский импорт составил 10,73 миллиарда долларов, сократившись относительно 2019 года на 21,5 процента. Удельный вес импорта во внешнеторговом обороте вырос на 2,81 процента - до 43,85 процента.

Официальный курс на 14 июня 2021 года составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Редактор: Константин Шапиро)