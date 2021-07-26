«КазМунайГаз» и Eni договорились о сотрудничестве в сфере альтернативной энергетики

В понедельник, 26 июля, председатель Правления АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) Алик Айдарбаев провел встречу с Главным исполнительным директором компании Eni Клаудио Дескальци, передает Trend со ссылкой на КМГ.

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы сотрудничества и реализацию совместных проектов в области альтернативной энергетики.

– За последние 6 лет компания Eni инвестировала 5 млрд евро в разработку новых технологий возобновляемых источников энергии, биотоплива и других инноваций в сфере альтернативной энергетики. Мы готовы поделиться своими знаниями, технологиями и оборудованием с Республикой Казахстан для дальнейшего развития этих направлений, - сказал К.Дескальци.

Он также подчеркнул, что задачи по достижению углеродной нейтральности и декарбонизации Eni и КМГ и в целом обеих стран совпадают.

– В этом контексте планируемые к подписанию сегодня меморандумы – это очередной шаг к достижению этих задач, - добавил глава Eni.

В свою очередь, Алик Айдарбаев отметил значительный потенциал по реализации совместных проектов строительства объектов возобновляемых источников энергии на территории Казахстана. При этом вырабатываемая там электроэнергия может быть использована в том числе на предприятиях группы компаний КМГ.

– Реализация совместных проектов ВИЭ позволит КМГ нарастить долю в «зеленой» энергетике, что соответствует стратегическому стремлению компании снизить «углеродный след» на собственных производственных активах. Мы поддерживаем общие стремления и готовы быстро двигаться в этом направлении, - подчеркнул А. Айдарбаев.

В тот же день в ходе встречи Премьер-министра РК Аскара Мамина с Клаудио Дескальци между КМГ и Eni состоялось подписание двусторонних документов. В частности, был подписан меморандум о сотрудничестве в разработке проектов энергетического перехода для производства и реализации электроэнергии.

В рамках соглашения планируется взаимодействие в области возобновляемых источников энергии и производства «зеленой» энергии. Стороны проведут технико-экономические исследования для определения проектов строительства ветровых и солнечных электростанций, в первую очередь, для выработки электроэнергии для производственных объектов группы компаний КМГ.

Кроме того, КМГ и Eni заключили меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству и развитию сельскохозяйственных и водородных проектов в Республике Казахстан.

Меморандум определяет основу для проведения технико-экономических исследований в области производства водорода и сельскохозяйственных проектов, связанных с выращиванием масличных культур на территории Казахстана для последующей переработки и производства биотоплива.

В свою очередь, компания Eni обеспечит передачу знаний посредством обучения без отрыва от производства и наставнического обучения с привлечением граждан Казахстана и казахстанских организаций.