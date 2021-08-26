Диверсификация в сфере возобновляемой энергетики является ключевой целью для Грузии - Ener-t

БАКУ /Trend/ - Диверсификация в сфере возобновляемой энергетики является ключевой целью для Грузии.

Об этом сказали Trend в компании Ener-t International.

"Около 81 процента электроэнергии в Грузии вырабатывают ГЭС. Однако из-за износа оборудования только около 60 процентов существующих мощностей ГЭС способны реализовать свой потенциал выработки энергии", - сказали в компании.

Говоря о накоплении электроэнергии, в Ener-t International отметили, что электростанции могут быть включены в "систему накопления энергии", что продлит время производства на несколько дополнительных часов каждый день.

Ener-t International - технологический эксперт, подрядчик по проектированию, закупкам и строительству (EPC) и разработчик проектов концентрированных солнечных электростанций.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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