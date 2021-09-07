Нефть после решения Saudi Aramco торгуется без единой динамики

Мировые цены на нефть во вторник утром торгуются с вялой и разнонаправленной динамикой по разным маркам после решения о снижении Saudi Aramco цен на это сырье. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,53%, до 72,6 доллара за баррель, октябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,13%, до 69,2 доллара за баррель.

Инвесторы продолжают оценивать решение нефтегазовой госкомпании Саудовской Аравии Saudi Aramco, которая, по данным агентства Блумберг, понизила октябрьские отпускные цены на нефть для покупателей из остальной Азии, при этом в два раза сильнее, чем ожидали аналитики.

В частности, компания понизила для азиатских покупателей отпускную стоимость марки Arab Light, на основе которой устанавливаются цены на другие марки, на 1,3 доллара за баррель, так что премия к региональному бенчмарку составит 1,7 доллара. Аналитики, опрошенные агентством, ожидали понижения лишь на 0,6 доллара.

Эксперты и игроки рынка в связи с этим в некотором недоумении. "Поставщик ОПЕК снизил цены на все свои сорта сырой нефти, чтобы привлечь больше азиатских покупателей, но это решение поднимает вопрос о том, хочет ли он увеличить долю рынка или опасается ослабления спроса", — заявили газете Wall Street Journal аналитики ANZ.