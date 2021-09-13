С Кулевского нефтяного терминала SOCAR отгружен первый танкер с битумом

БАКУ /Trend/ - С Кулевского нефтяного терминала Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Черноморском регионе отгружен первый танкер с битумом, сообщает Trend со ссылкой на сайт терминала.

Таким образом, Кулевский нефтяной терминал стал первым в регионе по приему и погрузке битума на танкер.

"На терминале реализован новый проект по строительству термомасляных отопительных котлов, технологических трубопроводов, установок подогрева и выгрузки битума, насосной станции его загрузки. Кроме того, резервуары для хранения битумной продукции оборудованы системами обогрева и изоляции. Все технологические трубопроводы оснащены системой обогрева для поддержания необходимой температуры для выгрузки и загрузки битумного продукта", - говорится в сообщении.

Отметим, что терминал в порту Кулеви был введен в эксплуатацию в мае 2008 года, а перевалка нефтепродуктов началась в июне.

Хотя изначально терминал был спроектирован для перевалки сырой нефти, мазута и газойля, проекты, реализованные руководством компании, позволили расширить ассортимент переваливаемой продукции за счет углеводородных и продукции сферы нефтехимии, таких как бензин, авиационный керосин, метанол, нафта, п-ксилол, бензол, жидкая пиролизная смола, СУГ и другие продукты.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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