Нацбанк Казахстана понизил прогнозы инфляции на 2021

БАКУ /Trend/ - Ожидания Национального банка Казахстана по динамике краткосрочного роста ВВП до конца 2021 года пересмотрены в сторону незначительного снижения, передает Trend cо ссылкой на Банк.

При этом предпосылки прогноза не претерпели значительных изменений, а пересмотр связан с более медленными текущими темпами роста экономики по сравнению с ожидаемыми. В этой связи, в 2021 году рост экономической активности в Казахстане согласно базовому сценарию при цене на нефть марки Брент до конца года 60 долл. США за баррель составит 3,5-3,8%. Ожидается дальнейшая реализация постпандемического спроса домашних хозяйств, что станет одним из основных драйверов роста ВВП в текущем году.

Увеличение потребления со стороны домашних хозяйств будет поддержано умеренным ростом реальных доходов населения. Увеличение доходов связано с высоким ростом реальной заработной платы в экономике ввиду роста расходов бюджета на оплату труда в бюджетном секторе, а также восстановления роста заработной платы в реальном секторе на фоне оживления деловой активности и доходов предприятий. Дополнительный вклад в рост потребления домашних хозяйств внесет потребительское кредитование.

Краткосрочные прогнозы инфляции были пересмотрены в сторону повышения (график 6). Вместе с тем, при обновлении прогноза по инфляции принимался во внимание Комплекс мер антиинфляционного реагирования, одобренный Правительством по поручению Президента РК для стабилизации немонетарных факторов инфляции.

Принятие оперативных мер позволит, по оценке Правительства, снизить продовольственную инфляцию до 8% к концу текущего года. Учитывая историческую динамику инфляции в последние месяцы года, а также степень эффективности реализации Комплекса мер, в 2021 году годовая инфляция сложится в пределах 7,5-8,5%.

В 2022 году прогнозы годовой инфляции также пересмотрены в сторону повышения по сравнению с предыдущими оценками вследствие повышенного краткосрочного прогноза, более сильного фискального стимулирования, усиления внешнего инфляционного фона и более высокой динамики мировых цен на продовольствие. Несмотря на это, на фоне выхода высокой базы 2021 года в 2022 году инфляция будет замедляться к верхней границе целевого коридора 4-6%.