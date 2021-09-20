Назначен новый менеджер Equinor по Азербайджану

БАКУ /Trend/ - Новым менеджером норвежской компании Equinor по Азербайджану назначен Стиг Атланд (Stig Aatland), сообщили Trend в компании.

Он сменил на этой должности Фавада Кураиши.

Стиг Атланд имеет 15-летний профессиональный опыт работы в нефтегазовой отрасли. Начал работать в Equinor (ранее - Statoil) в 2006 году. До своего последнего назначения работал вице-президентом компании по глобальному разведочному бурению и вице-президентом по бурению.

«Equinor действует в Азербайджане уже почти три десятилетия, и страна является одним из наших крупнейших и самых давних международных партнеров. Мы гордимся тем, что с самого начала участвуем в проектах «Азери-Чираг-Гюнешли» и Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). Мы были бы рады дальнейшему развитию нашего партнерства с SOCAR и готовы оценивать новые возможности для сотрудничества на Каспии», - сказал Атланд, слова которого приводятся в сообщении.

Отметим, что Equinor работает в Азербайджане с 1992 года и является одним из крупнейших иностранных инвесторов в стране. Сегодня Equinor владеет долей в 7,27 процента в «Азери-Чираг-Гюнешли» и долей в 8,71 процента - в БТД. Кроме того, Equinor и SOCAR владеют равными долями в проектах месторождений «Карабах» и «Ашрафи-Дан-Улдузу-Айпара».

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn