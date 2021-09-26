В Швеции предупредили о росте цен на электроэнергию

Цены на электроэнергию в настоящее время исторически высоки и могут вырасти еще больше на юге Швеции. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Rossaprimavera, сообщает шведское издание SVT.

«Поскольку атомные и тепловые электростанции были закрыты на юге Швеции, регион стал более зависимым от импорта», — пояснил менеджер по операциям в государственной шведской электросети Понтус де Маре.

Специалист подчеркнул, что электрическая сеть Великобритании, цена на электроэнергию которой почти вдвое выше шведских цен, будет подключена к скандинавской сети и тогда, по словам Понтуса де Маре, цены в Швеции вырастут.

Напомним, в сентябре 2021 года цены на электроэнергию в южной Швеции поднялись в два раза по сравнению с ценами в других частях страны.