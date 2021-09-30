Цена на газ в Европе на закрытии торгов составилa $1120 за 1 тыс. куб. м
Цена на газ в Европе на закрытии торгов 30 сентября скорректировалась почти до $1120 за 1 тыс. куб. м после рекордного роста практически до $1190. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Ноябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах на закрытии находился на отметке $1119,1 за 1 тыс. куб. м, или €93,3 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч). Общий рост цены газа с начала дня составил 7%.
Ранее на этой неделе цена газа в Европе впервые в истории превысила $1000 за 1 тыс. куб. м, а сегодня превысила $1100 и в пике почти достигала $1190.
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