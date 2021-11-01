Цены на нефть снижаются в ожидании заседания ОПЕК+

Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются в ожидании заседания ОПЕК+. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,23%, до 83,52 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI дешевеют на 0,38%, до 83,25 доллара за баррель.

На рынке нефти в понедельник утром наблюдается отрицательная динамика, поскольку инвесторы находятся в некоторой неуверенности перед очередным заседанием ОПЕК+, которое запланировано на четверг, 4 ноября.

"Поскольку альянс и его союзники должны встретиться в четверг, трейдеры задаются вопросом, нужно ли будет увеличивать добычу более чем на запланированные 400 тысяч баррелей в день после того, как данные показали, что запасы бензина в США резко падают, в то время как коммерческие запасы сырой нефти на месторождении Кушинг, Оклахома, близки к критическим уровням", — заявили газета Wall Street Joornal аналитики ANZ.

Кроме того, давление на нефтяные котировки оказывают опасения по поводу новых вспышек заболеваемости ковидом в Китае. По словам экспертов ANZ, рост числа новых случаев выявления инфицированных может означать замедление глобального восстановления спроса на нефть.