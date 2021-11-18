Казахстан имеет возможность сохранять свои позиции на мировом рынке - инвестиционная компания

БАКУ /Trend/ - Казахстан имеет возможность сохранять свои позиции на мировом рынке даже при снижении общих объемов глобального потребления нефти. Об этом Trend сообщили в инвестиционной компании "Ренессанс Капитал".

Отметим, что в Казахстане ведется работа по сокращению выбросов парниковых газов в рамках Парижского соглашения до 2030 года и разработке Концепции низкоуглеродного развития до 2050 года.

Как сообщили в "Ренессанс Капитал", в части тренда по декарбонизации можно отметить, что Казахстан среди первых на постсоветском пространстве внедрил систему торговли квотами на выбросы парниковых газов.

"Это поможет снизить издержки от дальнейшего распространения карбонового налога ЕС, а также подчеркивает проактивный подход государства к адаптации страны к глобальному тренду на декарбонизацию", - сказали в компании.

В "Ренессанс Капитал" также отметили важность невысокой себестоимости добычи нефти в Казахстане.

"Невысокая себестоимость добычи нефти в Казахстане относительно других крупных производителей, а также разумный подход к модернизации отрасли, по нашему мнению, могут позволить Казахстану долго сохранять свои позиции на мировом рынке даже при снижении общих объемов глобального потребления нефти", - сказали в компании.