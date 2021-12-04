Азербайджан за 10 месяцев экспортировал в Украину более 800 млн тонн нефти
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В «умном селе» в Зангилане компоненты аграрной сферы будут сочетаться с элементами современного градостроения - министр
Освобожденные земли Азербайджана обладают высоким потенциалом солнечной энергии - директор Госагенства
Консультативная группа по вопросам политики и управления предоставила данные об экономических перспективах Грузии
Достигнуты практические результаты по восстановлению ГЭС на освобожденных территориях Азербайджана - глава Госагентства
Azerbaijan Fashion Week - вечерние и свадебные платья, харыбюльбюль, эклектика, ready-to-wear… (ФОТО)
Альтернативные источники финансирования имеют важное значение для обеспечения устойчивых финресурсов - Орхан Мамедов
"Карабахская Принцесса" Фахрии Халафовой на Azerbaijan Fashion Week – впервые наряд с принтами харыбюльбюль, образ Агабейим, розы…(ФОТО)
Yelo Bank в сотрудничестве с «ЛУКОЙЛ Азербайджан» запустил свой первый центр самообслуживания (ФОТО)
Крупнейший производитель бытовой техники в Узбекистане Artel присоединился к Глобальному договору ООН
Завершена сделка по продаже доли Китайской нефтяной корпорации в двух азербайджанских месторождениях
Обезврежено лицо армянского происхождения, совершившее нападение на военнослужащего Азербайджанской Армии