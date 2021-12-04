Названа инвестиционная стоимость проекта bp по строительству электростанции на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Инвестиционная стоимость проекта bp по строительству солнечной электростанции установленной мощностью 240 мегаватт на освобожденных территориях Азербайджана составляет 200 миллионов долларов.

Об этом сказал Trend директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при министерстве энергетики Азербайджана Тебриз Аммаев.

По его словам, в рамках концепции по созданию зоны "зеленой энергии" на освобожденных территориях Азербайджана планируется реализовать проекты по восстановлению малых ГЭС и провести работы по технической оценке соглашения, достигнутого с bp.

"В проект строительства ветряной электростанции установленной мощностью 100 мегаватт в Кяльбаджаре планируется привлечь частные инвестиции. Подготовительные работы в рамках этого проекта уже начались. Также после утверждения концепции будет реализован ряд небольших пилотных проектов, посредством которых можно будет судить об эффективности использования "зеленой энергии", - сказал Аммаев.

Отметим, что в июне 2021 года Министерство энергетики Азербайджана и bp подписали Исполнительный договор о сотрудничестве в области оценки и реализации проекта строительства солнечной электростанции мощностью 240 МВт в Зангилан-Джебраильской зоне.

Этот документ был подписан в рамках стратегического решения, связанного с созданием зоны "зеленой энергии" на освобожденных от оккупации территориях и развитием сектора возобновляемой энергетики Азербайджана, и обязательства сократить выбросы углерода на 35 % к 2030 году, а также реализации стратегии ВР стать компанией с нулевой эмиссией к 2050 году.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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