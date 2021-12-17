"Лукойл" не будет пытаться стать оператором в проекте Шах-Дениз в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - "Лукойл" устраивает существующая доля в проекте Шах-Дениз. После покупки у Petronas 9,99% в проекте компания не будет пытаться стать оператором проекта за счет приобретения более крупной доли. Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сказал журналистам глава "Лукойла" Вагит Алекперов.

"Нет, нас устраивает как BP справляется с миссией оператора", - сказал он.

По словам Алекперова, сделка о покупке 9,99% уже подписана, в первом квартале будет осуществлен платеж.

Ранее сообщалось, что "Лукойл" уменьшит долю, приобретаемую у Petronas в проекте Шах-Дениз, с 15,5% до 9,99%, после переговоров с партнерами по проекту по вопросу соблюдения имущественных прав. При этом сумма сделки снизится с $2,25 млрд до м1,45 млрд. Закрытие сделки ожидается в январе 2022 года.