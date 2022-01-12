Цена нефти Brent на бирже ICE превысила $85 впервые с 10 ноября

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2022 года на лондонской бирже ICE выросла на 1,64% и достигла $85,09 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 20:51 (GMT+4), передает Trend со ссылкой на ТАСС..

В последний раз стоимость Brent превышала $85 за баррель 10 ноября 2021 года.

К 21:14 (GMT+4) нефть марки Brent торговалась на уровне $85,03 за баррель (+1,56%). Стоимость фьючерса на нефть марки WTI растет на 2,11%, до $82,93 за баррель.