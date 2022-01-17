В России экспортная пошлина на нефть повысится на $1

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 февраля 2022 года повысится на $1 и составит $47,7 за тонну. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении Минфина РФ.

Средняя цена на российскую экспортную нефть Urals за период мониторинга с 15 декабря 2021 года по 14 января 2022 года составила $77,164 за баррель или $563,3 за тонну, уточняет министерство.