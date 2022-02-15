Запасы газа в хранилищах Европы упали ниже уровня одной трети от их вместимости

Запасы газа в подземных хранилищах Европы ушли ниже уровня одной трети от их проектной вместимости. Как свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe, по итогам газовых суток 13 февраля уровень запасов снизился до 32,95%, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Это на 13 процентных пунктов ниже среднего уровня за последние пять лет. И уже значительно ниже среднего за историю наблюдений Gas Infrastructure Europe (с 2011 года) уровня на конец сезона отбора - 36%. При этом отбор продолжится еще два месяца. По наблюдениям "Газпрома", "обычно отбор газа из европейских ПХГ продолжается до конца марта - середины апреля".

Расход газа из хранилищ в этом феврале на четверть больше, чем в среднем за предыдущие пять лет.

Средняя температура в феврале складывается на два с половиной градуса выше, чем годом ранее. По прогнозам, на наступившей неделе (с 14 по 20 февраля) будет еще на полтора градуса теплее, чем на предыдущей (7-13 февраля).

Несмотря на то, что в ПХГ Европы остается еще 35 млрд куб. м газа, по мере опустошения резервуаров максимальная суточная производительность хранилищ снижается, и не будет возможности оперативно вывести в систему максимальный объем газа.

Импорт СПГ в ЕС в феврале 2022 года растет в 2 раза к прошлому году (до 8,8 млрд куб. м), свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.