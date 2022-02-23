Цена газа в Европе превысила $1 050 за 1 тыс. куб. м

Цена газа в Европе в ходе торгов в среду впервые с конца января превысила $1 050 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1 050,4 за 1 тыс. куб. м, или €89,9 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Общий рост стоимости газа с начала дня составляет около 12,7%.