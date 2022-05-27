bp представила Азербайджану генеральный план по декарбонизации

БАКУ /Trend/ - bp представила министерству энергетики Азербайджана генеральный план по декарбонизации для поддержки перехода на «чистую» энергию, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на компанию.

Как отмечается, документ включает в себя углубленную оценку предложений и рекомендаций по декарбонизации и описывает потенциал возобновляемых источников энергии в Азербайджане и возможности снижения выбросов углерода, в том числе новаторские проекты в области возобновляемых источников энергии.

«Это является продолжением подписанного Меморандума о взаимопонимании между министерством энергетики Азербайджана и bp в феврале 2021 года по сотрудничеству в оценке потенциала и условий, необходимых для крупномасштабных декарбонизированных и интегрированных энергетических и транспортных систем, в том числе для проектов возобновляемых источников энергии в регионах и городах Азербайджана. С тех пор bp и министерство энергетики, а также различные государственные учреждения тесно сотрудничали в подготовке генерального плана. Представленный сегодня документ основан на широком обсуждении различных возможностей декарбонизации для страны», - сказали в bp.

bp и министерство энергетики будут продолжать тесно сотрудничать для реализации концепции развития низкоуглеродной энергетики и общих целей страны в области устойчивого развития.

Твиттер: @Lyaman_Zeyn