Словакия построила все необходимые интерконнекторы для подключения к "Южному газовому коридору" - посол

БАКУ /Trend/ - Словакия построила все необходимые газовые интерконнекторы для выхода на "Южный газовый коридор", сказал Trend в пятницу посол Словакии в Азербайджане Милан Лайчак.

"Но для реального подключения к нему необходимо достроить интерконнектор Греция-Болгария (IGB) и увеличить пропускную способность "Южного газового коридора". После этого можно будет приступить к рассмотрению возможных поставок азербайджанского газа через "Южный газовый коридор" в Словакию", — сказал он.

Лайчак отметил, что после газового кризиса 2009 года Словакия значительно диверсифицировала маршруты импорта газа.

"В настоящее время Словакия больше не зависит от газовых маршрутов исключительно из России, хотя текущий импорт газа из России в Словакию по-прежнему составляет более 90 процентов нашего потребления", - сказал он.

По словам дипломата, в связи с войной в Украине и растущей неопределенностью на восточных границах Словакия и страны-члены ЕС ищут диверсифицированные источники и маршруты поставок сырой нефти и газа в ЕС.

"Мы хотели бы видеть больше азербайджанского газа в нашем регионе. Наша страна, как и весь ЕС, безусловно, оценит поставку дополнительных объемов азербайджанского газа на европейские рынки, чтобы покрыть потребности рынка ЕС", - заключил посол.

Напомним, что 31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по "Южному газовому коридору". Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности. По TAP, который является европейской частью "Южного газового коридора", ежегодно будут поставляться восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.

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