ЕБРР поддержит развитие безуглеродной энергетической системы в Казахстане

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) поддержит развитие безуглеродной и климатоустойчивой энергетической системы в Казахстане, сообщает Trend со ссылкой на банк.

Это предусмотрено в новой стратегии банка по Казахстану на ближайшие пять лет.

В стратегии говорится, что ЕБРР продолжит финансирование проектов по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) и поможет интегрировать их в национальную энергетическую сеть Казахстана.

"Банк будет поддерживать развитие безуглеродной и устойчивой к изменению климата энергетической системы в Казахстане. Особое внимание будет уделено развитию углеродных рынков, производству более чистой электроэнергии и снижению загрязнения воздуха. Банк продолжит поддерживать стремление властей разработать стратегии, соответствующие Парижскому соглашению", - говорится в сообщении банка.

В нем отмечается, что в то же время ЕБРР будет финансировать и консультировать компании, в том числе малые предприятия, по вопросам декарбонизации, а также поддерживать проекты "зеленой" муниципальной и транспортной инфраструктуры.