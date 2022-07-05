Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста четвертого июля выросла на 3,5 доллара относительно предыдущего показателя и составила 128,8 доллара за баррель, сообщает во вторник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 3,55 доллара – до 127,46 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, выросла по сравнению с предыдущим показателем на 2,98 доллара, составив 83,3 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, четвертого июля повысилась на 3,25 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 124,79 доллара за баррель.

Официальный курс на пятое июля составляет 1,7 AZN/USD.