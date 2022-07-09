Саудовская Аравия не сможет долго сохранять высокий уровень добычи нефти

Мощностей Saudi Aramco достаточно для увеличения суточной добычи нефти на 1 млн баррелей, но поддерживать долго такой темп саудовская компания не сможет. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Поскольку мир сталкивается с одним из самых серьезных кризисов предложения, инсайдеры [в нефтяной] отрасли, источники в ОПЕК и другие эксперты задаются вопросом, действительно ли Саудовская Аравия при добыче нефти на нынешнем уровне не менее 10,5 млн баррелей в сутки имеет еще 1,5 млн баррелей в сутки, которые можно добыть быстро и [поддерживать добычу] на стабильном уровне", - пишет агентство. "Если ситуация станет критической, то у Aramco есть [мощности], чтобы относительно быстро вывести на рынок 1 млн баррелей нефти в сутки, но это [уровень добычи] нельзя сохранять длительное время", - сказал собеседник агентства, который недавно встречался с руководством саудовской компании. Отмечается, что на момент встречи Saudi Aramco добывала 10,5 млн баррелей нефти в сутки.

По сведениям другого источника агентства, Saudi Aramco не может добывать более 11 млн баррелей в сутки, не осваивая запасы в Саудовской Аравии и в других странах. "Стоит отметить, что во втором квартале 2020 года мы установили рекорд суточной добычи [нефти] в 12,1 млн баррелей", - приводит агентство заявление Saudi Aramco. В компании "продолжают реализацию планов по максимальному увеличению добычи сырой нефти с 12 млн до 13 млн баррелей в сутки к 2027 году".

По оценке экспертов, мнение которых приводит агентство, у Саудовской Аравии может быть мало свободных мощностей для наращивания добычи. Если это так, то у королевства ограничены возможности в плане удовлетворения каких-либо запросов во время предстоящего визита президента США Джо Байдена.

Президент США посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию 13-16 июля. Выступая 30 июня на пресс-конференции в Мадриде после завершения саммита НАТО, Байден отрицательно ответил на вопрос о том, намерен ли он просить руководство Саудовской Аравии наращивать объемы добычи топлива.