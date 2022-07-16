Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 15 июля повысилась на 6,24 доллара относительно предыдущего показателя и составила 118,22 доллара за баррель, сообщает в субботу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 6,12 доллара – до 116,65 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, выросла по сравнению с предыдущим показателем на 4,95 доллара, составив 68,98 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 15 июля выросла на 5,14 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 111,07 доллара за баррель.

Официальный курс на 16 июля составляет 1,7 AZN/USD.