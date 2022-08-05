Назван объем производства битума в Казахстане

БАКУ /Trend/ - С начала 2022 года с Актауского битумного завода "Caspi Bitum" было отгружено около 240 тысяч тонн высококачественного дорожного битума, передает Trend со ссылкой на АО "Национальная компания "КазМунайГаз".

Об этом стало известно в ходе визита председателя правления АО НК "КазМунайГаз" (КМГ) Магзума Мирзагалиева на ТОО "СП "CASPI BITUM".

Отмечалось, что за 2021 год завод выпустил свыше 400 тысяч тонн, а с начала 2022 года отгружено уже около 240 тысяч тонн высококачественного дорожного битума.

Мирзагалиев поручил ускорить процесс реализации проекта увеличения в 1,5 раза мощности завода и в кратчайшие сроки вынести этот вопрос на рассмотрение соответствующих органов ТОО и КМГ.

"В настоящее время есть возможность увеличения объемов переработки нефти актауского битумного завода с 1 миллиона до 1,5 миллиона тонн в год. Уже приступили к разработке проектно-сметной документации. Данный проект позволит увеличить производство битума на предприятии до 750 тысяч тонн в год", — сказал и. о. генерального директора Атымтай Балтабаев.

Мирзагалиев поручил также рассмотреть вопрос по организации дальнейшей реализации фасованного битума в межсезонный период и отметил, что очень важно, поднимая производственные показатели, заботиться о социальной стабильности на производстве, улучшать условия труда и уровень благосостояния работников, повышая социальную значимость предприятия в регионе.