Сербия ведет переговоры с Азербайджаном о досрочном заключении контракта на поставку газа – вице-премьер (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Сербия ведет переговоры с Азербайджаном о досрочном заключении контракта на поставку газа.

Об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend в среду заместитель премьер-министра, министр горной промышленности и энергетики Сербии Зорана Михайлович.

"С началом войны в Украине значение Южного газового коридора для энергетической безопасности Европы еще больше возросло. Еще до нынешнего кризиса было ясно, что Южный газовый коридор имеет большую значимость, но, к сожалению, не была использована возможность построить необходимую инфраструктуру для транспортировки газа из Азербайджана и Каспийского региона. Азербайджанский газ является важным фактором в обеспечении диверсификации источников газоснабжения и нашего региона", - сказала она.

Михайлович отметила, что со строительством запланированных интерконнекторов с соседними странами Сербия может быть не только потребителем газа из Каспийского региона, но и страной-транзитером, которая в дальнейшем будет транспортировать этот газ в другие страны региона.

По ее словам, министерство горной промышленности и энергетики Сербии уже ведет переговоры с отраслевым министерством Азербайджана, чтобы получить контракт на поставку газа задолго до завершения строительства трубопровода.

Напомним, что поставки азербайджанского газа в Европу по Южному газовому коридору начались 31 декабря 2020 года. По TAP, который является европейской частью Южного газового коридора, ежегодно будут поставляться восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.

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