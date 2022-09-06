Расширение TAP может способствовать энергетическому переходу Европы – управляющий директор

БАКУ /Trend/ - Расширение Трансадриатического трубопровода (TAP) может способствовать энергетическому переходу Европы.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал управляющий директор TAP Лука Скьеппати, выступая на выставке и конференции Gastech.

«Возможности расширения TAP предлагаются рынку через регулярные рыночные тесты. Рыночные тесты 2021 года продолжаются, первая фаза состоится в ноябре», — отметил он.

Скьеппати отметил, что в настоящее время промышленность сосредоточена на водороде для достижения углеродной нейтральности.

«В TAP мы приняли эту идею с самого начала. Первоначальное исследование готовности к транспортировке водорода, которое мы провели в 2021 году, подтвердило, что TAP может транспортировать водород», — пояснил управляющий директор TAP.

Напомним, что 31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по "Южному газовому коридору". Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности. По TAP, который является европейской частью "Южного газового коридора", ежегодно поставляется восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.

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