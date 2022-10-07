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Названы сроки запуска цифровой подстанции и центра управления в Физули

Энергетика Материалы 7 октября 2022 12:02 (UTC +04:00)
Названы сроки запуска цифровой подстанции и центра управления в Физули

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Самир Али
Самир Али
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ФИЗУЛИ /Trend/ - Ожидается, что цифровая подстанция и центр управления в Физули будут введены в эксплуатацию через два месяца.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал журналистам глава пресс-службы ОАО «Азеришыг» Вагиф Айдыноглу.

Он отметил,что цифровая подстанция мощностью 2х2500 киловатт представляет собой инновационное решение по системам контроля, защиты и управления, которое собирает и обрабатывает всю информацию о состоянии электрической сети, а также организует управление оборудованием в цифровом формате.

По словам Айдыноглу, этот проект позволит разработать на подстанциях оптические цифровые измерительные трансформаторы и комплексы цифрового оборудования нового поколения.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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