Названы сроки запуска цифровой подстанции и центра управления в Физули

ФИЗУЛИ /Trend/ - Ожидается, что цифровая подстанция и центр управления в Физули будут введены в эксплуатацию через два месяца.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал журналистам глава пресс-службы ОАО «Азеришыг» Вагиф Айдыноглу.

Он отметил,что цифровая подстанция мощностью 2х2500 киловатт представляет собой инновационное решение по системам контроля, защиты и управления, которое собирает и обрабатывает всю информацию о состоянии электрической сети, а также организует управление оборудованием в цифровом формате.

По словам Айдыноглу, этот проект позволит разработать на подстанциях оптические цифровые измерительные трансформаторы и комплексы цифрового оборудования нового поколения.

(Перевод: Фидан Мустафаева)