Цены на азербайджанскую нефть изменились разнонаправленно

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 25 ноября понизилась на 0,02 доллара относительно предыдущего показателя и составила 86,88 доллара за баррель, сообщает в субботу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 0,01 доллара – до 83,59 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,02 доллара, составив 52,84 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 25 ноября понизилась на 0,01 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 85,48 доллара за баррель.

Официальный курс на 26 ноября составляет 1,7 AZN/ 1 USD.