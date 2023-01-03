Минэнерго Турции о сроках создания газового хаба

БАКУ /Trend/ - Создание газового хаба в Турции займет приблизительно год.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез в эфире телеканала TVnet.

"Предварительные сроки подготовки – год. На данный момент проводится оценка инфраструктуры и деталей", - пояснил он.

По словам Донмеза, со временем интерес европейских стран к проекту может возрасти, так как в данном случае не будет привязки к цене, это будет своего рода супермаркет, где есть предложения.

Отметим, что Турция продолжает прилагать усилия на пути превращения в международный газовый хаб. Реализовать эту идею планируется за счет участия в международных энергетических проектах, создания объектов СПГ и фактора наличия единственного в регионе рынка торговли газом.