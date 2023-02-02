Парвиз Шахбазов и Лука Скиепатти обсудили вопрос транспортировки водорода по TAP

БАКУ /Trend/ - Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и исполнительный директор Консорциума Трансадриатического трубопровода (TAP) Лука Скиепатти обсудили расширение мощностей трубопровода и перспективы транспортировки водорода.

Об этом, как сообщает в четверг Trend, написал в Twitter министр Парвиз Шахбазов.

В публикации говорится, что 15 процентов итальянского потребления газа обеспечивается по TAP.

Напомним, что TAP запускает первый этап расширения. Консорциум будет выделять 1,2 миллиарда кубометров дополнительных мощностей в год в рамках долгосрочных контрактов, начиная с 2026 года. Мощности для расширения TAP предлагаются посредством регулярных рыночных тестов. Первоначальная мощность TAP может быть увеличена поэтапно до уровня не менее 20 млрд кубометров в год. Второй этап рыночного теста ожидается в 2023 году. Консорциум TAP стремится удвоить пропускную способность трубопровода к 2027 году.