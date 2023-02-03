Румыния и Азербайджан усовершенствуют механизмы доставки природного газа – Вирджил Даниел-Попеску (Интервью)

БАКУ/Trend/ - Romgaz и SOCAR намерены усовершенствовать механизмы доставки природного газа из Азербайджана в Румынию, сказал в эксклюзивном интервью Trend министр энергетики Румынии Вирджил Даниел-Попеску.

Он напомнил, что 19 октября 2022 года румынский производитель природного газа Romgaz подписал Меморандум о взаимопонимании с государственной нефтяной компанией Азербайджана SOCAR для изучения возможности совместной разработки проекта по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Черном море.

«Проект будет включать строительство терминала сжижения природного газа и терминала регазификации, а также других объектов и установок, необходимых для транспортировки газа из бассейна Каспийского моря в Румынию. Также в декабре 2022 года Romgaz и SOCAR TRADING, дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики, подписали первый контракт на поставку газа из Азербайджана в Румынию. Контракт предусматривает плановые поставки газа с 1 января 2023 года по Южному газовому коридору с использованием пропускной способности газопроводов TAP и IGB, а также систем транспортировки в Болгарии и Румынии. Контракт основан на Меморандуме о взаимопонимании, недавно заключенном между двумя компаниями на неограниченный срок. Подписание этого контракта обеспечивает возможность приобретения объемов природного газа из Азербайджана для удовлетворения потенциальных потребностей за счет импортного газа. Таким образом, контракт служит стратегическим целям обеспечения безопасности поставок и диверсификации источников газа», - сказал министр.

Далее Вирджил Даниэль-Попеску отметил, что Меморандум о взаимопонимании по поставкам природного газа из Азербайджана, а также вышеуказанный контракт являются результатом плодотворного сотрудничества между Romgaz и SOCAR.

«Стороны намерены продолжить сотрудничество и усовершенствовать механизмы доставки природного газа из Азербайджана в Румынию», - сказал министр.

Вирджил Даниэль-Попеску отметил, что начало поставок газа из Азербайджана в Европу стало важным достижением благодаря совместным усилиям всех стран, вовлеченных в реализацию Южного газового коридора, а также чрезвычайно важным поворотным моментом для европейского энергетического рынка с точки зрения диверсификации источников и маршрутов газоснабжения.

«В июле 2022 года Европейская комиссия подписала с Азербайджаном Меморандум о взаимопонимании по удвоению импорта азербайджанского природного газа до не менее 20 миллиардов кубометров в год к 2027 году. Решение было принято в рамках более широкой политики по отказу от ископаемого топлива из Российской Федерации. Румыния имеет прочное стратегическое партнерство с Азербайджаном с 2009 года. Наша страна активизировала усилия по поиску альтернативных маршрутов и источников энергии, оказывая поддержку в этой области нашим соседям Украине и Республике Молдова. Южный газовый коридор — это проект, который Румыния последовательно поддерживает с момента его создания и который с каждым годом обретает все большую актуальность, доказывая свою растущую важность для энергетической безопасности Европы», — добавил он.

Прогресс в реализации проекта по «зеленому коридору»

Министр сообщил, что Румыния уже провела переговоры с компаниями по инвестированию в проект «зеленой» энергетики с Азербайджаном.

Он напомнил, что 17 декабря 2022 года Румыния, Азербайджан, Грузия и Венгрия подписали Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития «зеленой» энергетики и транспорта. Соответствующее соглашение в Бухаресте подписали Президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Румынии Николае Чукэ, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. На церемонии подписания присутствовали Президент Румынии Клаус Йоханнис и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Соглашение основано на интересах четырех стран в укреплении национальной и региональной энергетической безопасности и взаимосвязанности в бассейне Черного моря, диверсификации источников поставок, использовании потенциала производства возобновляемой энергии в Каспийском регионе и увеличении доли возобновляемой энергии в национальном энергетическом балансе. Четырехстороннее межправительственное соглашение обеспечит финансовую и техническую основу для реализации проекта подводного кабеля для передачи электроэнергии между Румынией и Азербайджаном через Грузию и Черное море, а затем для передачи этой энергии в Венгрию и остальную часть Европы через Европейскую систему передачи», — сказал министр.

Он отметил, что Румыния играет активную роль, инициировала переговоры по этому важному проекту, и власти уже провели переговоры с компаниями об инвестировании в проект.

«С помощью этого проекта Румыния также хочет укрепить энергетическую безопасность стран региона», — добавил Вирджил Даниэль-Попеску.

Twitter: @Lyaman_Zeyn