Назван объем поставок газа по TAP в Европу

БАКУ/Trend/ - С начала коммерческой эксплуатации по Трансадриатическому газопроводу (TAP) в Европу транспортировано около 21,5 миллиарда кубометров газа.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на консорциум TAP AG, сказал управляющий директор TAP Лука Скьепатти, выступая в четверг на конференции Top Utility 2023.

Он отметил, что 18 миллиардов кубометров этого объема приходится на Италию. TAP тем самым помог стране укрепить надежность поставок и повысить ликвидность рынка, добавил управляющий директор.

«TAP в синергии с другими интерконнекторами внес свой вклад в преодоление трудностей, с которыми мы столкнулись. При этом необходимо думать о предстоящих зимах», - сказал он.

Отметим, что пропускная способность Трансадриатического трубопровода составляет 10 миллиардов кубометров с возможностью удвоения до 20 миллиардов кубометров.

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