Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 13 марта понизилась на 1,19 доллара относительно предыдущего показателя и составила 83,6 доллара за баррель, сообщает в субботу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 1,18 доллара - до 81,86 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку-Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,7 доллара, составив 46,64 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 13 марта понизилась на 1,22 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 81,18 доллара за баррель.

Официальный курс на 14 марта составляет 1,7 AZN/ 1 USD.