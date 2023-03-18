Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 17 марта понизилась на 0,85 доллара относительно предыдущего показателя и составила 75,4 доллара за баррель, сообщает в субботу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 0,88 доллара - до 73,37 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку-Новороссийск, снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,86 доллара, составив 38,78 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 17 марта понизилась на 0,86 долларов по сравнению с предыдущим показателем - до 72,28 доллара за баррель.

Официальный курс на 18 марта составляет 1,7 AZN/ 1 USD.