SOCAR Türkiye о преимуществах гибкой трансформации

БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день существует три основных преимущества гибкой трансформации SOCAR Türkiye.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал McKinsey главный директор по стратегии компании Канан Мирзаев.

Гибкая трансформация – это процесс перехода всей организации к гибкой методологии, основанной на основных Agile–принципах. Результатом этого процесса становится более эффективное привлечение и удержание клиентов, разработка новых концепций товаров или услуг, рост прибыли.

«Во-первых, значительно улучшилась координация между сотрудниками. В результате реализации этой стратегии удалось привести всю компанию в соответствие с общими целями. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на индивидуальных результатах, наши коллеги ставят цели своей команды выше других целей. В результате мы стали быстрее и эффективнее решать проблемы. Такой совместный подход к нашему стилю работы, особенно в нефтегазовой отрасли, встречается редко», -пояснил он.

Мирзаев отметил, что вторым преимуществом является повышение прозрачности во всей компании.

«Благодаря использованию списков невыполненных работ и панелей мониторинга производительности, удается обеспечить прозрачность работы команд и отдельных лиц.

С помощью этих панелей мы можем выявлять и оценивать слабые места в работе компании, повысить внимание именно на эти сферы. Третье преимущество связано с креативностью наших решений. Во многих работах у нас были конкретные цели и определенные способы достижения этих целей. Благодаря гибкой трансформации у нас все еще есть цели, но способы достижения этих целей теперь различаются у коллег. Эта практика повышает творческий потенциал, расширяет возможности критического мышления и приводит к захватывающим инновациям, объединяя кросс-функциональные команды с разными точками зрения. Это порождает новые идеи, которые реализуются в сотрудничестве», — добавил он.

Twitter: @Lyaman_Zeyn