НПЗ венгерской компании скоро начнет переработку азербайджанской нефти

БАКУ/Trend/ - Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Slovnaft, принадлежащий венгерской компании MOL Group, которая недавно осуществила первую в истории отгрузку нефти с азербайджанского блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" на свой НПЗ в Словакии, скоро начнет переработку нефти сорта Azeri Light, сообщили Trend в Slovnaft.

"Сырую нефть Azeri Light мы планируем перерабатывать на НПЗ в начале мая",- сказали в Slovnaft.

В НПЗ отметили, что отгрузка нефти с АЧГ была спотовой, но есть возможность сделать ее регулярной.

"Теперь у нас есть возможность решить, продавать ли нашу долю сырой нефти, добываемой на месторождении АЧГ, или транспортировать ее на наши нефтеперерабатывающие заводы, что повышает надежность поставок в Словакии, а также в нашем регионе", - сказали в Slovnaft.

Отметим, что MOL владеет 9,57% акций блока "Азери-Чираг-Гюнешли".

Согласно данным bp, общая добыча на АЧГ за 2022 год составила в среднем около 415 400 баррелей в сутки (в целом около 152 млн баррелей, или 20 млн тонн). Объем суточной добычи по месторождениям составил: "Чираг" (25 200 баррелей), "Центральный Азери" (104 100 баррелей), "Западный Азери" (116 400 баррелей), "Восточный Азери" (64 000 баррелей), "Глубоководный Гюнешли" (76 300 баррелей) и "Западный Чираг" (39 400 баррелей).

Доли участия в АЧГ: bp (30,37 процента), SOCAR (25 процентов), MOL (9,57 процента), INPEX (9,31 процента), Equinor (7,27 процента), ExxonMobil (6,79 процента), TPAO (5,73 процента), ITOCHU (3,65 процента), ONGC Videsh Limited (2,31 процента).

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