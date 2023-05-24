Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Энергетика

Венгрия призывает ЕС выделить средства на увеличение поставок газа из Азербайджана

Энергетика Материалы 24 мая 2023 21:13 (UTC +04:00)
Венгрия призывает ЕС выделить средства на увеличение поставок газа из Азербайджана

Читайте Trend в

Азербайджанский газ не сможет поступать в Европу в больших объемах, если Евросоюз не окажет финансовую помощь в модернизации системы трубопроводов на юго-востоке континента. Об этом заявил в среду министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции в Кишиневе после переговоров с молдавским коллегой Николаем Попеску, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Глава МИД Венгрии, выступление которого транслировалось на его странице в Facebook, отметил, что Азербайджан и Евросоюз договорились расширить торговлю газом, который будет поступать, в частности, в Венгрию и другие страны Центральной и Восточной Европы. Однако для этого есть "очень важное условие" - подготовка в регионе соответствующей инфраструктуры, мощности которой пока недостаточны для прокачки больших объемов топлива.

"Мы требуем, чтобы Брюссель выделил средства из бюджета ЕС на развитие в Юго-Восточной Европе инфраструктуры для поставок газа", - сказал Сийярто. Он отметил, что до сих пор "Брюссель проявлял пассивность", а без него профинансировать такие масштабные работы будет невозможно.

Министр напомнил, что ранее между Будапештом и Баку была достигнута договоренность о поставках 1-2 млрд куб. м газа в год по долгосрочному контракту. Еще в феврале правительство Венгрии сообщило, что к концу текущего года рассчитывает получить первые 100 млн куб. м топлива из Азербайджана.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости