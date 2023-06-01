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Румыния планирует привлечь больше участников к «зеленому» коридору из Азербайджана в Европу - Вирджил-Даниэль Попеску

Энергетика Материалы 1 июня 2023 11:35 (UTC +04:00)
Румыния планирует привлечь больше участников к «зеленому» коридору из Азербайджана в Европу - Вирджил-Даниэль Попеску

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Румыния планирует привлечь больше участников к «зеленому» коридору из Азербайджана в Европу.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в четверг в ходе «Бакинской энергетической недели» министр энергетики Румынии Вирджил-Даниэль Попеску.

Он отметил, что между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией в декабре прошлого года было достигнуто соглашение по созданию "зеленого" коридора по дну Черного моря из Каспия в Европу.

«В рамках этого проекта мы планируем расширить число игроков, а также стран, в которые будем экспортировать чистую энергию», - добавил он.

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