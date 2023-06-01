Румыния планирует привлечь больше участников к «зеленому» коридору из Азербайджана в Европу - Вирджил-Даниэль Попеску

БАКУ /Trend/ - Румыния планирует привлечь больше участников к «зеленому» коридору из Азербайджана в Европу.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в четверг в ходе «Бакинской энергетической недели» министр энергетики Румынии Вирджил-Даниэль Попеску.

Он отметил, что между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией в декабре прошлого года было достигнуто соглашение по созданию "зеленого" коридора по дну Черного моря из Каспия в Европу.

«В рамках этого проекта мы планируем расширить число игроков, а также стран, в которые будем экспортировать чистую энергию», - добавил он.