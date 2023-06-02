С "Азери-Чираг-Гюнешли" за все время эксплуатации добыты 573 млн тонн нефти - Хошбахт Юсифзаде

БАКУ /Trend/ - С "Азери-Чираг-Гюнешли" за все время эксплуатации добыто 573 миллиона тонн нефти и 208 миллиардов кубометров газа.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в пятницу в ходе "Бакинской энергетической недели" первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Хошбахт Юсифзаде.

По его словам, на долю экспорта азербайджанской нефти с АЧГ пришлись свыше 345 миллионов тонн нефти, или 60 процентов.

«На сегодня Азербайджан со всех своих месторождений экспортировал на внешние рынки свыше 600 миллионов тонн нефти, а 484 миллиона тонн были транспортированы по Баку-Тбилиси-Джейхан», - отметил он.

Доли участия в АЧГ: bp (30,37%), SOCAR (25%), MOL (9,57%), INPEX (9,31%), Equinor (7,27%), ExxonMobil (6,79%), TPAO (5,73%), ITOCHU (3,65%), ONGCVidesh (2,31%).

BP Exploration (Caspian Sea) Limited является оператором от имени подрядчиков по Соглашению о разделе продукции АЧГ.