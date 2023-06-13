Азербайджан экспортировал более 10 млн тонн нефти – Парвиз Шахбазов

БАКУ /Trend/ - В январе-мае 2023 года в Азербайджане добыча нефти (вместе с конденсатом) составила 12,7 миллиона тонн, а экспорт - 10,6 миллиона тонн.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, написал в Twitter министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

В публикации говорится, что свыше половины (10,3 миллиарда кубометров) природного газа страна экспортировала на внешние рынки.

"В январе - мае 2023 года в Азербайджане добыча газа выросла на три процента – до 20,2 миллиарда кубометров", – говорится в публикации.

Напомним, что в 2022 году Азербайджан экспортировал 26,3 миллиона тонн нефти. В отчетный период добыча нефти составила 32,6 миллиона тонн, а добыча газа выросла на 6,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Кроме того, экспортировано 22,3 миллиарда кубометров газа, что составляет 47,7 процента от общего объема (46,7 миллиарда кубометров) производства газа.