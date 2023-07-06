Стоимость азербайджанской нефти превысила $80 за баррель

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 5 июля 2023 года повысилась на 0,85 доллара относительно предыдущего показателя и составила 80,44 доллара за баррель, сообщает в четверг Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 0,83 доллара – до 79,11 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,75 доллара, составив 56,87 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 5 июля повысилась на 0,86 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 76,86 доллара за баррель.

Официальный курс на 6 июля составляет 1,7 AZN/1 USD.