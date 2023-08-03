Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 2 августа понизилась на 1,43 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 87,33 доллара за баррель, сообщает в четверг Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light понизилась на 1,42 доллара – до 86,36 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,42 доллара, составив 68,17 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, 2 августа понизилась на 1,1 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 84,18 долларов за баррель.

Официальный курс на 3 августа составляет 1,7 AZN/ 1 USD.