Сейдинский НПЗ Туркменистана увеличивает производственные показатели

БАКУ /Trend/ - Сейдинский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Лебапском регионе Туркменистана, переработал около 227,4 тысячи тонн сырой нефти с января по июнь нынешнего года, сообщает Trend.

По официальным данным, за указанный период завод перевыполнил производственный план на 5,6 процента.

За первые шесть месяцев текущего года завод произвел из этого сырья 80,1 тысячи тонн бензина и около 55,1 тысячи тонн дизельного топлива.

Кроме того, за указанный период Сейдинский нефтеперерабатывающий завод произвел более 9,7 тысячи тонн дорожного битума.

В целом за прошлый год предприятие переработало 442,4 тысячи тонн сырой нефти, из большей части которой было произведено 226,6 тысячи тонн бензина.

Туркменистан имеет значительные запасы нефти и газа, что ставит его в число ведущих стран мира в этом аспекте. Страна уделяет значительное внимание развитию и созданию предприятий по переработке нефти и газа, а также активно занимается экспортом энергоресурсов на международные рынки.